Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede tarım arazilerinin büyük bölümünün 7 milyon metreküp su saklama kapasitesine sahip Evci Göleti'nden sulandığını bildirdi.

Kış mevsiminin kurak geçtiğini belirten Yücel, "Çiftçilerimizden gelen bilgiler ve meteorolojik veriler, son yılların en kurak ve yağışsız kış mevsimini yaşadığımızı gösteriyor. Kuraklık ise tarım ve hayvancılık sektörü için en önemli risk faktörlerinin başında geliyor. Çiftçilerimizin kuraklık tehlikesinden en az şekilde etkilenmesi için elimizden gelen tüm önlemleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede kuraklıkla mücadele kapsamında salma sulama yöntemini yasaklayıp, damlama ve yağmurlama sulama yöntemleri ile su sayacı kullanımını zorunlu hale getirdiklerini bildiren Yücel, şöyle devam etti:

"Evci Göleti'nden 2022'de 2 milyon metreküp sulama amaçlı su kullanıldı. Buharlaşma ve kayıp kaçakları da hesaba kattığımızda göletteki doluluk oranı şu anda yaklaşık yüzde 50 civarında. Bu doluluk oranıyla önümüzdeki tarım sezonunda da sorun yaşamayacağız. Ancak kuraklık bu şekilde devam eder ve su tasarrufunu elden bırakırsak önemli bir risk ile karşıya kalabiliriz."

Yücel, çiftçilere su tasarrufu çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Kurak geçen kış mevsimi bize su tasarrufunun önemini bir kez daha göstermiş oldu. Mevcut su kaynaklarımızın korunması ve en verimli şekilde kullanılması için çiftçilerimizin de bu kurallara uyması hayati önem arz etmektedir. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize çağrı yaparak, bir damla suyumuzun bile geleceğimiz için önemini hatırlatıyor ve sularımızı en verimli ve tasarruflu kullanmak için azami dikkatin gösterilmesini gerektiğini hatırlatıyorum."