İki takım, daha önce ligde 3 kez karşılaşırken, bu maçlardan biri Çorum’da, ikisi Bodrum’da oynandı. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Bodrum’da oynanan maçlardan birini Ahlatcı Çorum FK 2-1, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise Bodrum FK 2-1 kazanmıştı. Cumartesi günü 24.hafta maçında konuk ettiği Bodrum FK’yı 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK, Muğla ekibine karşı evinde ilk galibiyetini aldı.

4.KEZ 2-1 BİTTİ

Öte yandan, iki takım arasında bu sezon başında Bolu’da oynanan hazırlık maçını Bodrum FK 2-1 kazanmıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan toplam 5 maçtan 4’ünün 2-1’lik skorlarla bitmesi dikkat çekti.