Ahlatcı Çorum FK, 24 Şubat Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında konuk edeceği Bodrum FK ile tarihinde resmi olarak dördüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 3 maçtaki istatistiklerde eşitlik var.

İLK MAÇI ÇORUM ALDI

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile daha önce ikisi 2.Lig’de, biri 1.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. İki takım ilk olarak, 2021-2022 Sezonunun 11.haftasında, Bodrum’da karşı karşıya geldi. 6 Kasım 2021’de, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçta, 11.dakikada İsmail Berk Ünsal’ın penaltı golüyle 1-0 geriye düşen Ahlatcı Çorum FK, Burak Çalık’ın 54 ve 59.dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.

ÇORUM’DA BERABERLİK

Sezonun ikinci yarısında, Çorum’da oynanan maç 1-1 bitti. 20 Mart 2022’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK 67.dakikada Halil İbrahim Sönmez’in golüyle 1-0 öne geçerken, Bodrum FK’nın beraberlik golü 90+6.dakikada Berk İsmail Ünsal’dan geldi.

BU SEZON BODRUM KAZANDI

Bu sezon da 1.Lig’de rakip olan Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında 7.haftada, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçı Muğla temsilcisi 2-1 kazandı. 1 Ekim 2023’te, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçta Muğla temsilcisine galibiyeti getiren golleri 34.dakikada Üzeyir Ergün ve 40.dakikada Celal Dumanlı atarken, Ahlatcı Çorum FK’nın golünü 68.dakikada penaltıdan Ozan Sol kaydetti.

HAZIRLIK MAÇI BODRUM’UN

İki takım, bu sezon öncesi hazırlık döneminde de özel maçta karşılaştı. Bolu’da oynanan maçı Bodrum FK 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlı takımın gollerini 14.dakikada Aldair ve 51.dakikada Gökdeniz Bayraktar atarken, Çorum ekibinin golü 79.dakikada Thomas’tan geldi.