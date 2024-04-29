Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası 22-28 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde yapıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen şampiyonaya bini aşkın sporcu katılım sağladı. Yıldızlar altın nokta kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporcu Ömer Ceylan tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, büyükler altın nokta kategorisinde ise Mehmet Yalçın Türkiye üçüncüsü olarak Çorum’a bronz madalya ile döndü.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Hakan Çıtak, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe’ye, H.E.Kültürspo Başkanı Hilal Kiraz’a ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a teşekkür etti.