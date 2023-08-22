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Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan İskilip Bocce İlçe Birinciliği’nde heyecan sona erdi. İlçe Bocce Sahası’nda gerçekleşen müsabakalar yıldız, genç ve büyük (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Hakan Çıtak, İsmail Karademir, Murat Kepçe ve Ünal Yüce’nin hakem olarak görev aldığı turnuva sonunda yıldız erkeklerde Emir Akdanalı birinci, Serkan Aktaş ikinci, Atıf Bütüner üçüncü, Yusuf Efe Koca dördüncü olurken, genç erkeklerde ise Hamdi Saydan birinci, Emir Karaman ikinci, Kutay Ağzıkara üçüncü ve Tayfur Arık dördüncü olarak tamamladı.

Büyük kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Diler Güler çıkarken, Suna Balcı ikinci, Derya Dündar üçüncü, Ayşe Melek Narlıca dördüncülüğü elde etti. Büyük erkekler kategorisinde ise Yasin Baralıoğlu birinci, Y.Emre Keskin ikinci, Şevket Akkocaoğlu üçüncğ, Hakan Çatıkkaş ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.