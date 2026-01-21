Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Bocce Raffa Türkiye Şampiyonası 16-20 Ocak tarihleri arasında Mersin'de yapıldı. Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda genç çift kadınlarda Çorumlu sporcu Buğlem Kabasakal partneri Ilgın Ela Kıvrak ile Türkiye üçüncüsü olurken, genç erkekler raffa altın nokta kategorisinde ise bir diğer Çorumlu sporcu Burak Poyraz Taşan da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Şampiyona sonunda açıklamalarda bulunan Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak bronz madalya alan sporcuları tebrik ederken, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a ve forma sponsoru Aydoğuş Otomotiv Sahibi Hayrettin Yapar'a teşekkür etti.

Muhabir: RIFAT KARA