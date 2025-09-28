Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Arca Çorum FK ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanı “iyi sonuç” olarak değerlendirdi.

Maç öncesinde önemli eksiklerinin olduğunu kaydeden Bülent Bölükbaşı, her şeye rağmen mücadele etmeye çalıştıklarını ve geriye düşmelerine rağmen oyunu bırakmadıklarına dikkat çekerken, “Bugün için bizim açımızdan 1 puan iyi diyebilirim. Çünkü eksiklerimize rağmen oynamaya çalıştığımız bir oyun var iki senedir.

Geçen seneden bu zamana oturttuğumuz bir oyun var. Bir dönem onu unuttuk ama şu anda tekrardan hatırladık. Oyuncular son dakikaya kadar mücadele ettiler. Bir dakika bile oyunu bırakmadılar. Geriye düşmemize rağmen oyuna tekrardan gelmeyi bildiler. O anlamda çok mutluyum oyuncuların eforundan. Tabii, zaman içerisinde daha iyi olacağız. Çorum FK’ya başarılar diliyorum” dedi.