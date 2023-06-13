Kitap fuarlarını severim. Kitap kokusunu duymak, yazarlarla tanışıp sohbet etmek… Söyleşiler, konserler… Enerjisi çok yüksel bir topluluk oluşur.

Bu yıl ikincisi düzenlen Bitlis Betav kitap fuarındaydık.Canlı performans ve çocuklarla sanat atölyesi çalışmaları yaptık.

Bitlis’e daha önce gitmemiştim. Tarihi dokusu, doğası, havası, suyu ile çok özel şehirlerimizden biri.

Bitlis deyince akla Betav ve dolayısı ile Eren holding geliyor. Bitlis’e katkısı çok fazla tabii ki. Bir güzellik te, yüzlerce öğrenciye burs veren Bitlis Eren Üniversitesi’ni ve daha bir çok oluşumu sağlayan Vakfın kurucu üyelerinden birisinin Çorum eski valilerimizdem Sayın Mustafa Yıldırım oluşu…Valimizin Bitlis Valisi olduğu yıllarda kurulmuş vakıf ve Mustafa Yıldırım ile değerli eşi Perihan Yıldırım’ı unutmamışlar. Ne güzel böyle kalıcı izler… Ben de gururlandım duyunca.

Bir haftada yaklaşık üç bin çocuğa dokunmak, onların başını okşamak, renklerle boyalarla tanıştırmak, özgüvenlerini yükseltmek, bağ kurmak, konuşmak, sohbet etmek, biraz farkındalık yaratmak bütün emeklere değiyor.

Ayrıca imza günleri ve söyleşiler… İlk gün Ahmet Selçuk İlkan ve güzel sohbeti, müzik, şarkıcılar, şarkılar…Daha bir çok şey konuşuldu.

Tenor Aykut Yılmaz konseri, Şeyhmuz Diken söyleşisi, kent ve kültürler, kitapları, felsefesi…

Murat Tavlı, yedi kitap yazmış genç yaşında. Kızılcık Şerbeti dizisinin şoförü İhsan…Kitaplar, diziler, dizi piyasaları gibi bir çok konuyu sohbet ettik, kitaplarını imzaladı.

Nebil Özgentürk’ten Nazım hikmet ve Ahmet Arif belgeseli izledik. Arkasından tüm içtenliği, samimiyeti ve naifliği ile sohbet ettik.

Prof.Dr. Ali Demirsoy gelecek ekoloji sorununu anlattı. Dünya’da acil neler yapılması gerekiyor? Şaşırdık…Bilime katkılarından dolayı onur duyduk.

Pelin Batu bize hayatın seyrini değiştiren kadınlardan söz etti. Müthiş bilgilendik. İyi ki varsınız. İyi ki varlar.

Yerel yazarlar, yöre kültürü, daha bir çok konu ve konuk.

Danışmanlığını gazeteci-yazar Necdet Saraç ve hemşerimiz Birsen Teymir Saraç’ın üstlendiği fuarın, izleyenlerde, ziyaretçilerde, özellikle çocuklarda büyük izler bıraktığını düşünüyorum.

Başka güzelliklerde buluşmak dileği ile fuarın kapanışı gerçekleşti.

Emeği geçen herkese teşekkürler. Güzellikler yaratmaya devam.