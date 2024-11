ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Solmaz ve Tahtasız, ülkemizin AKP iktidarının elinde sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade ederek, halktan, emekten, demokrasiden yana tüm sivil toplum kuruluşlarını birlikte hareket etmeye davet etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Sedat Genç ve bazı partililer, ADD Çorum Şubesini ziyaret etti.

Burada Dernek Başkanı Uğur Demirer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Kubilay Olcan, Ali Aslan Koçak, Disiplin Kurulu Üyesi Cengiz Karabıdak, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak ve dernek üyeleri ile görüşen CHP heyeti, “birlikte mücadele” çağrısında bulundu.



İl Başkanı Solmaz, ülkemizde milli eğitimden sağlığa, ekonomiden tarıma kadar hayatın her alanında problem ve kaos yaşandığını, geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının had safhada olduğunu dile getirerek, bu gidişattan rahatsız olanların toplumsal bir mücadele başlatması gerektiğinin altını çizdi. Solmaz, erken seçim çağrısını yineleyerek, bir an önce seçime gidilmesini istedi.

Milletvekili Tahtasız ise Çorum’un temel sorunlarını TBMM’de gündeme getirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer de özelleştirmelerden yakınarak, işsizliğin ve geçim sıkıntısının büyüdüğünü anlattı. Özelleştirilen tüm kurumların yeniden kamuya kazandırılması gerektiğini belirten Demirer, sağlık alanında da büyük problemler yaşandığını, doktor sıkıntısı ve randevu alamama durumunun vatandaşı zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.