NOW Televizyonu’nun milyonları ekran başına kilitleyen dizisi “Kızıl Goncalar”ın senaristinin Çorumlu olduğunu biliyor muydunuz?

1955 Çorum doğumlu olan Şükrü Necati Şahin, çeşitli yabancı yapımlarda oyuncu olarak da rol aldı. 2008 yılından itibaren Gazi, Gönül İşleri, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı gibi dizi ve filmlerin senaristliğini yaptı. Vatanım Sensin dizisinin ise, 10. bölümüne kadar senaryo ekibinde yer aldı.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan Kızıl Goncalar’da başlıca rolleri şu oyuncular paylaşıyor: Özcan Deniz (Levent), Özgü Namal (Meryem), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyt), Mina Demirtaş (Zeynep), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Esma Yılmaz (Mira), Tolga Tekin (Vahit), Şerif Erol (Suavi), Duygu Sarışın (Hande), Mert Turak (Naim), Sitare Akbaş (Birgül), Zehra Kelleci (Feyza), Selen Öztürk (Hasna), Yakup Turgut (Arif), Asiye Dinçsoy (Müyesser) Tuğrul Tülek (Seçkin), Can Kızıltuğ (Can).

Dizinin yönetmenliğini ise Ömür Atay ile Özgür Sevimli üstleniyor.