31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde göreve yeniden seçilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetimindeki yeni dönemin ilk toplantısını yapan Belediye Meclis üyeleri arasından Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne 1 asil 1 yedek, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’na 1 asil, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonu’na 1 asil, Tarihi Kentler Birliği Meclisi’ne 1 asil 1 yedek, Çorum Belediyeler Çevre Birliği’ne 10 asil 11 yedek üye; Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne ise 10 asil 5 yedek üye seçimi açık oylama ile yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne 1 asil 1 yedek üye için teklif edilenler Muhammet Murat Kılıçlı, Sinan Demir, Ozan Gazel, Ezgi Eşmen Tüfekçi arasından yapılan seçimde Murat Kılıçlı, Sinan Demir 21’er oyla seçildi. Gazel ve Tüfekçi ise 14 oy aldı.

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’na Mücahit Keskinel 21 oyla seçilirken, Serkan Adanır 3, Onur Topgül ise 14 oy aldı. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonu’na21 oyla Erdoğan Cengiz seçilirken, Sedat Genç 14, Kadir Boruç 3 oy aldı. Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeliğine ise 1 asil ve 1 yedek üye olarak 21 oy alan Mehmet Bilal Karakaya ve Arslan Kaya seçildi. Didem Tokgöz 14 oy alırken, Sinan Demir ile Kadir Boruç 3 oy aldı.



Sonra ise Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisi’ne 10 asil 11 yedek ile Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne 10 asil ve 5 yedek üye seçimi de yapıldı. Buna göre Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisi’ne Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ilaveten asil üye olarak Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Ünsal Yeter, Ertuğrul Eren, Semra Akyüz Özdağ, Mehmet Bilal Karakaya, Ahmet Kurtbaş, Selim Güloğlu, Serkan Adanır, Erkan Özbal yedek üye olarak ise Muhammet Murat Kılıçlı, Mücahit Keskinel, Erdoğan Cengiz, Kenan Özüyağlı, Mustafa Gökgöz, Emre Daşdemir, Ahmet Yağmur Çırak, Arslan Kaynar, Bilal Selman Özünel, Ubeydullah Ahıskalı ve Ezgi Eşmen Tüfekçi oybirliği ile seçildi.

Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne asil üye olarak ise Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Ünsal Yeter, Mücahit Keskinel, Mustafa Gökgöz, Arslan Kaynar, Selim Güloğlu, Sinan Demir, Kadir Boruç, Müslim Acar seçilirken, yedek üyeliğe ise Ertuğrul Eren, Semra Akyüz Özdağ, Mehmet Bilal Karakaya, Ahmet Kurtbaş ve Serkan Adanır oybirliği ile seçildi.