31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde belirlenen yeni Belediye Meclis üyeleri ilk toplantılarını Cumartesi günü Başkan Aşgın yönetiminde gerçekleştirdi.

Seçim ağırlıklı yapılan ve 4 saati geçen toplantıda Belediye Başkanı Aşgın ve Encümene çeşitli konularda yetki verilmesi de ele alınarak kabul edildi.

Buna göre Belediye’de görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek destek sağlamak amacıyla yetkili sendika ile görüşerek Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması, ayrıca Belediye’de görev yapan işçilerin yetkili sendikası ile de Toplu İş Sözleşmesi imzalamak adına görüşmeler yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi konusu ele alındı. Belediye Meclis üyeleri Başkan Aşgın’a hem TİS hem de SDS konusunda oybirliği ile yetki verdi.

Toplantıda ayrıca Belediye’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapımını sürdürdüğü Gazi Caddesi üzerinde yıkılan eski Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu yerine spor ağırlıklı yapılan ve ismine de Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi denilen yerdeki Belediye’ye ait yerler ile kentin Gülabibey ile Hacıkerim bölgesinde Hazine’ye ait yerlerin trampasının yapılması konusunda Encümen ve Başkana yetki verilmesi de görüşülerek onaylandı.

Editör: HABER MERKEZİ