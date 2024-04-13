31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan Belediye Meclisi’nin yeni dönem üyeleri arasından İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Ünsal Yeter Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı. Bu 3 Belediye Meclis üyesinin yeni görevlerinde alacakları ücretler önceki gün yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda belirlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetimindeki Meclis Toplantısı’nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü havaleli Başkan Yardımcıları’nın ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda açıklama yapan Başkan Aşgın, Belediyeler Kanunu uyarınca 3 kişiyi Belediye Meclis üyeleri arasından Başkan Yardımcısı olarak belirlediklerini söyledi. Aşgın bu kişilerin alacağı ücretlerin de kanunda belli olduğunu vurguladı.

CHP Grubu tarafından Başkanlık maaşı sorulan Başkan Aşgın 100 bin TL civarı olduğunu söylerken, Başkan Yardımcılarına ise kanunda belirtildiği gibi 3/2 oranında maaş öngördüklerini kaydetti. Bu madde Belediye Meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yandan toplantıda Meclisin tatil ayı belirlenmedi. Başkan Aşgın zaten ayda bir kez toplandıklarını söyleyerek geçmiş dönemde olduğu gibi tatil ayı belirlememeyi oya sundu. “Meclisimiz böylece daha çok çalışacak” diyen Aşgın’ın önerisi kabul edildi.

Ayrıca toplantıların sesli ve görüntülü kaydedilmesi ile ilgili madde de oybirliği ile kabul edildi.

Editör: Haber Merkezi