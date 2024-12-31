Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 2024 yılında “Eczacılığın Yol Haritası” başta olmak üzere önemli bazı çalışmalara imza attıklarını belirterek, yıl içinde ilaç fiyat kararnamesindeki güncellemelerin yetersizliği nedeniyle ithal ilaç krizi yaşandığını, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin riske girdiğini hatırlattı ve fakülte enflasyonuna dikkat çekti.

Gıda takviyelerinin, eczane dışı zincir marketlerle satışının halk sağlığını hiçe saymak anlamına geldiğini vurgulayan Afacan, 2024 yılında Narin cinayeti, Yenidoğan çetesi, Gazze katliamı gibi yürek burkan olayların yaşandığını, Suriye’de rejimin çöktüğünü, terörün ve ekonomik sıkıntıların devam ettiğini belirterek, yaşanan olumlu gelişmeler arasında ise savunma sanayiinde sağlanan atılımları saydı.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 2025’le ilgili temennilerini de şöyle sıraladı:

“Eczane ekonomilerinin sağlıklı hale getirilmesi, hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesi, toplumsal olarak, ekonomi, sağlık, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında reformlarla halkın yaşam kalitesinin artırılması, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının son bulması, barış, refah ve adaletin egemen olduğu bir toplum yapısının inşa edilmesi.”

Erol Afacan, 2025’in milletimize ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini de diledi.