Tuncay Yılmaz’ın konuya ilişkin mesajı şöyle:

“İnsanların aklıyla oynamayın. Siyasetçinin görevi yalanlarla insanımızı kandırmak olmamalı.

Biz Çorum milliyetçisi insanlarız. Tüm sevdamız memleketimizin kalkınması üzerine.

Bu tren gelecekse de el ele verip gerekeni hep birlikte yapmalıyız. Şayet gelmesinin önünde engeller var ise de hep birlikte bu engelleri aşmalıyız.

Memleketimize yapılması engellenen ya da yapılamayacak olan bir yatırımdan siyasi rant çıkarmak değil amacımız. Zor olmamalı tüm siyasi partilerin birlik olup memleketimizin menfaatine olacak işlerde hep birlikte hareket etmek.

Siyasi nezaketsizliğin üzerine bir de insanımıza yalanlar söylenmesi kimseye değil memleketimize kaybettirir.

Ben AKP'yi sadece ve sadece memleketimizin zararına olan konularda eleştiririm. Memleketimizin faydasına olacak işlerde de teşekkür etmesini bilirim.

Bu haberleri duydukça güzel şehrimiz için çok üzülüyorum.”