Yönetmenliğini Bekir Akdağ ve Yönetmen Yardımcılığı’nı Serkan Barçın’ın yaptığı oyunda Murat Solak ve Gizem Tığlı rol alıyor. Işıkta Hakan Kökpınar’ın görev aldrığı oyunda dekor-tasarımda Erol Celep, kostüm-makyajda Şaziye Demirtaş, proje tasarımda Mustafa Bektaş, kostüm tasarımda Onur Oduncu ve fotoğrafları ise Semih Sözer üstleniyor.

Oyun öncesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Yazar Mustafa Arıkoğlu ve Yönetmen Bekir Akdağ, yarın sahnelenecek olan oyuna davet etti. Nazik ziyaret için teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın ise tüm Çorumluları yarın Devlet Tiyatro Salonu’na oyunu izlemeyi davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR