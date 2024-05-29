Çorum’un tek 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne 2023 yılında yaklaşık 530 bin hastanın, 2024 yılının ilk 4 ayında ise yaklaşık 200 bin hastanın başvuru yaptığı dile getirildi.

Acil servise gelen hastaların tanısal değerlendirmesinde röntgen çekiminin sıkça kullanıldığı ve bu kapsamda Dijital Röntgen Cihazı’nın hizmete sunulduğu vurgulandı.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Röntgen çekiminde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve çekilen röntgenin kalitesini artırmak için son teknoloji unsurları içinde barındıran dijital röntgen cihazı acil servisimize kazandırılmıştır. Kurulumu tamamlanan cihazla; çekim tekrarlarının daha az olmasının yanı sıra hastanın aldığı radyasyon miktarı da minimuma indirilecektir.

Dijital ortamda kontrast ayarının yapılabilmesi sayesinde daha kaliteli görüntü elde edilebilecek ve iş akışı hızlanacaktır. Dijital donanımlar sayesinde çekilen röntgen görüntülerinin arşivlenmesi kolaylaşacak, elektronik ortamdan görüntü transferi ve değerlendirilmesi imkanı sağlanmış olacaktır.

Hastanemiz sağlık hizmet sunumunu iyileştirici faaliyetleri artarak devam edecektir. İlgili cihazın temininde emeği geçen herkese teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar dileriz” görüşüne yer verildi.