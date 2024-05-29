Hitit Üniversitesi'nde dört fakültede öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Kuzey Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Öğrencilerin mezuniyet heyecanına aileleri de ortak oldu.

Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken, Tıp Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler hep birlikte “Hekimlik Andı” içti.

Editör: SELDA FINDIK