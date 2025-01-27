Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçilerden bir madalya daha geldi. Mücahit Çelik, ikinci oldu.

Güreş kariyerini Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde Mücahit Çelik, 97 kilonun eleme müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde takım arkadaşı Resul Güne’ye yenilen Çelik, ikinci olup gümüş madalya kazandı.

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasında, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü adına 125 kiloda mindere çıkan Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al, üçüncü, Çorum Belediyespor’un eski güreşçilerinden Samet Özarslan, Bursa Büyükşehir Belediyespor adına 92 kiloda ikinciliği elde ederken, yine Çorum Belediyespor Kulübü güreşçisi Hüseyin Bakır da 74 kiloda üçüncü olmuştu.

Yine aynı salonda düzenlenen Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda ise, Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) 60 kiloda ikinci olurken, 82 kiloda İzmir Büyüşehir Belediyespor adına güreşen Emrah Kuş ise şampiyon olmuştu.