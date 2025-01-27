Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Bandırmsapor’un sahasında Keçiörengücü’ne 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart gören kanat forvet oyuncusu İbrahim Kaya ve Cezayirli golcü Billal Messaodi’nin ardından deneyimli stoper Atınç Nukan da sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Keçiörengücü maçına sarı kart cezası sınırında çıkan Atınç Nukan, 90.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İbrahim Kaya ve Billal Messaodi ile birlikte Atınç Nukan da bu hafta Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan, gazetemizin dünkü sayısında, sağ bek Rahmetullah Berişbek’in sarı kart cezalısı olduğunu yazmıştık. Sehven yapılan hata nedeniyle okurlarımızdan özür dileriz. Barışbek, Ahlatcı Çorum FK maçında forma giyebilecek.