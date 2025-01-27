Ahlatcı Çorum FK’nın İstanbul’da Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildiği maç kulüp tarihine yeni bir rekor getirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta, Ahlatcı Çorum FK’nın başında en çok resmi maça çıkan teknik direktör unvanının yeni sahibi oldu.

5 Kasım 2023’ten beri Ahlatcı Çorum FK’nın teknik direktörlüğü görevini yürüten Serkan Özbalta, Pazar günkü Fatih Karagümrük maçında Ahlatcı Çorum FK’nın başında 50.maçına çıkarak 49 maçlı Serdar Bozkurt’u geride bıraktı ve kulüp tarihine geçti.

Serkan Özbalta, Ahlatcı Çorum FK’nın başında 3’ü Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 50 resmi maçta görev yaptı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 15 beraberlik, 13 yenilgi alırken, 78 gol atıp 57 gol yedi.