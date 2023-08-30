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Alınan bilgiye göre, Merkez Karahisar Köyü’nde yaşayan Ramazan Bilgin’den haber alamayan yakınları kontrol etmek için eve gittiler.

Kontrol etmek için eve giden yakınları kapının açılmaması ve televizyonun açık olması nedeni ile durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istediler.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeriye giren jandarma ekipleri Bilgin’i evin mutfak bölümünde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilginin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Ramazan Bilgin’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.