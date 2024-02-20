Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda aldığı 3-1’lik Sakaryaspor yenilgisiyle bu sezon bir ilke daha imza attı.

23.haftası geride kalan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 35 puanla 8.sırada yer alan ve haftalar sonra play-off potasının dışında kalan Ahlatcı Çorum FK, 4 maçlık kazanamama serisinde kötü bir istatistiğe daha imza attı. 21.haftada, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, 23.hafta maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 23.hafta maçında, geçtiğimiz Pazar günü Sakaryaspor’a konuk olurken, 89.dakikada Eren Aydın’la fileleri havalandırarak gol atamama serisini sonlandırdı. Ancak alınan 3-1 yenilgi ile kazanamama serisi 4 maça çıktı. Ümraniyespor yenilgisinden sonra Sakarya’da da kaybeden Ahlatcı Çorum FK bu sezon ilk kez üst üste iki yenilgi aldı.

Tamsin Tam’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta da Çorum FK kariyerindeki en kötü dönemi geçiriyor. Çorum FK, Özbalta ile yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisine karşılık 4 maçtır kazanamıyor.

Ligin 24.haftasında, 24 Şubat Cumartesi günü Bodrum FK’yı konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, galip gelerek kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 D

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…..1-2 D

Bandırmaspor…0-0 D

Eyüpspor……..2-3

Manisa FK…..2-2 D

Keçiörengücü…2-3

Kocaelispor…….1-2 D

Altay…………...3-0

Adanaspor……..3-0 D

Erzurumspor…...4-1

Şanlıurfaspor…..1-1 D

Boluspor………..2-0

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1

Sakaryaspor……1-3 D