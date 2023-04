Her yıl Ramazan ayının 15. günü kutlanan Yetimler Günü nedeni ile Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ilçede ikamet eden yetim çocukları ziyaret etti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; “İlçemizde yaşayan yetim evlatlarımızı ziyaret ederek onların yüzünde tebessüm olmak adına onlarla birlikte olduk. Devlet olarak çocuklarımızın her zaman yanında her zaman destekcisiyiz yalnız olmadıklarını bilerek yarınlara güvenle bakabilmeleri için her daim yanlarındayız” görüşüne yer veren Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım çocuklarla oynayıp onlara hediyeler vererek yetimler gününü kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)