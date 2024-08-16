Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından 12 Bingölspor’un Kulüp Başkanı, iş insanı Engin Özturan, Ahlatcı Çorum FK’nın sponsorlarından, iş insanları Selçuk Esenyel ve Yusuf Kanıcı ile Türkiye’nin en ünlü kebapçılarından Bedri Usta, Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret ettiler.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2.Başkan Yılmaz Özkul, Başkan vekili Feyyaz Gökel, Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Özkul tarafından karşılanan misafirler, tesisleri gezerken, Başkan Oğuzhan Yalçın ve yöneticilerle sohbet ettiler.

Başkan Oğuzhan Yalçın, 12 Bingölspor Başkanı Engin Özturan ve Bedri Usta’ya isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.