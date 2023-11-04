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Çorum için eğitim seferberliği başlattıklarına vurgu yapan Milletvekili Ahlatcı, “Çorum'da eğitimi en üst düzeye çıkarmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üçtutlar Mahallesi Binevler mevkiinde, 24 derslikli modern bir okulu projelendirip hayata geçirdik. Bu okul, sadece bir bina değil, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için bir fırsattır" dedi.

Avrupa'da eğitime en çok kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Milletvekili Ahlatcı, “Yaptığımız bu yatırım, Çorum'un aydınlık yarınlarına yapılan bir katkıdır. Eğitimi ön plana çıkararak, genç nesilleri en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizin geleceğine ışık tutuyoruz. Sizlerin desteği ve güveniyle daha nice projelere imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

“Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır” diyen Milletvekili Ahlatcı, Çorum'da eğitimle ilgili yatırımlara daha çok önem vereceklerini kaydetti.

Çorum'a değer katmaya devam edeceklerine değinen Milletvekili Ahlatcı, Çorum için en değerli mirasın eğitim olduğunu söyledi.