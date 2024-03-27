Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile Yaydiğin’de bulunan Adalet Ormanı ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, 15 denetimli serbestlik yükümlüsü ve müdürlük çalışanları katıldı.



Programda ayrıca proje kapsamında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne “Adalet Ormanı” oluşturulması için iki farklı arazi tahsis edildiği, Osmancık yolu üzerinde olan Adalet Ormanı'na 2019-2022 yılları arasında toplam 4.700 fidan dikimi yapıldığı, Ankara yolu üzerinde bulunan 1.000 hektarlık ikinci Adalet Ormanı'na ise 2023 yılı "11.11 Ağaçlandırma Seferberliği" etkinliği kapsamında 1.000 fidan dikimi ile ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bilgisi verildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini belirterek, bu tür çalışmaların yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesinde, çevre duyarlılıklarının artırılmasında yüksek katkısının olduğunu belirtti.