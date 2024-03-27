Vatandaşların seçim günü gelmeden nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmesi gerektiğini ifade eden CHP İl Başkanı Solmaz, seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanların YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebileceklerini kaydetti.

Seçmenlerin oy verme günü yanlarında mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarını bulundurmaları gerektiğini söyleyen Dinçer Solmaz, oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilmesini istedi.

Oy pusulasına ''Tercih'' veya ''Evet'' mührü dışında herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oyun geçersiz sayılacağını hatırlatan Solmaz, seçmen kağıdı eline ulaşmayanların ise İl Başkanlığı’na gelmeleri halinde kendilerine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Solmaz ayrıca, Belediye Başkan Adayları Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu başta olmak üzere tüm partilerin adaylarına başarılar dileyerek, seçimlerin kardeşlik ikliminde geçmesi temennisinde bulundu.

Editör: SELDA FINDIK