Alınan bilgiye göre Çatak yolu Yakacık bağları mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir nedenle çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Vatandaşlarında yardım ettiği yangın ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınırken yaklaşık 1000 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Atılan bir havai fişek nedeni ile çıktığı iddia edilen yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.