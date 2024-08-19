Çorum’da 20 yıldır aktif sürücü ve yaya olan Burak Aralık isimli vatandaş, ÇORUM HABER’e kentin trafiğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

“Şehir giriş tabelaları artık bu şekilde olacak. Şehrimize gelen insanları bu yazı ile karşılamak gerekli çünkü ne ile karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Şehirde işlerini halletmek istediklerinde şehir trafiğini hesaplayıp o şekilde çıkmalılar. Malum şehrin ana yolları, ara yolları ya kasis ya da trafik ışığı ile çevrili. Haliyle ulaşacağınız yere zaman konusunda fark ettiriyor.

Belediye ve emniyet müdürlüğü trafik kazaları ve halktan gelen talep doğrultusunda veya kameralardan izleyerek karar veriyorlar. Kaza olmasın derken harcanan yakıtın, fren baskı balata maliyetlerini, lastik maliyetlerini hiç hesaplamıyorlar.

Bu duruma şoförlerin katkısı yok mu? Fazlasıyla var. Örneğin, kavşaklardan geçerken korna yerine frene basıp veya yavaş geçiş yapsalar kaza olma riski yüzde 50 azalır.

Ayrıca yayalara dokunmadan geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıllık aktif şoför ve yayayım, hala insanların yaya yolu kullanmamakta ısrarcı olmalarını anlayamıyorum. Emniyet müdürlüğü yayalara yol vermeyince şoförlere ceza kesiyorsa, kameralardan trafiği izliyorlarsa yaya yolu kullanmayanlara da ceza kesmeli ki örnek olsun.

Gelelim şehirdeki kasis ve trafik ışıklarına. Belediye trafik ışığı koyabildiği her yere trafik ışığı eğer mümkün değilse kasis koyuyor. Aynı yol üstünde en az 5 kasis mevcut olan yerler var. Korkuyorum yakında kaldırımlara ve evlerimize kadar kasis döşeyecek belediye. Hangi şehirde 3 şeritli yola kasis koyulduğunu gördünüz? Veya hangi şehirde 3 tane peş peşe trafik ışığı beklediniz? Akıllı kavşak dediler, yeşil dalga dediler daha bir kere ancak görebildik. Akıllı kavşak trafik yoğunluğuna göre sistem dediler enteresan boş yola yeşil ışık yanıyor, dolu yolda kırmızı bekliyoruz. Kavşaklardaki kırmızı ışıkların yanma süreleri uzun ve eşit değil. Bazı kavşaklarda yaklaşık 20 saniye bütün direklerde kırmızı yanıyor kimse geçmiyor. Sebebi yaya geçişleri olduğu için dediler ama niye bütün kavşaklarda değil bu uygulama ve niye sadece Çorum için geçerli bu uygulama? Bahabey Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve Şenyurt 9. Sokak’ın (Özdoğanlar Kavşağı) birleştiği kavşağa ışık sistemi koydular 2 gün sürmedi iptal ettiler. Neden? Çünkü aşırı yığılma oldu. Peki bunu ışıkları koymadan önce akıllara gelmedi mi?

Alternatif yol şehir yapısından dolayı yeni yolları mümkün kılmıyor. Ama yol yok diye de olan yolu ışık veya kasisle zorlaştırmak nedir.

Belediyenin yaptığı bir örnek;

Bahçelievler 2. Sokak ve Bahçelievler 2. Cadde aynı yöne tek yön açtı belediye. İki yol birbirine paralel ve Bahabey Caddesi’ne iniyor, trafik ışıklarına takılıyor. Kısaca Bahabey Caddesinden Bahçelievler 1. Cadde’ye çıkmak isteyen mecbur ışık bekliyor çünkü sağa dönüş yasak !

Peki mantıklı olan nedir? Bir yolu Bahabey Caddesi tek yön yapmak, diğer paralel yolu Bahçelievler 1. Cadde’ye tek yön yapmak…

Eminim bu yazdıklarım belediye ve emniyet müdürlüğü ekipleri de düşüyordur. Peki yapmama sebepleri nedir?

Bolu Belediyesi ve Sinop Belediyesi trafik ışıklarını azaltmaya, akıcı trafik sağlamak için çalışmalar yapıyor ve olumlu sonuç alıyor.

Sabah 08:00 trafiğinde Şenyurt caddesinden Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne trafik ışığı olmasın o yoğun ve akıcı trafikte varma sürem 5-7 dakika. Trafik ışıkları aktif ve ayni yoğunlukta varış süresi 15 dakikayı buluyor. (Zaten hastaneyi o yol üstüne yapmak ayrı bir sorun da neyse)

Umarım bu yazdıklarım bir yetkili okur ve bana hak verir. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Yolların hali ortada, bakım istiyor ana yollar ve aktif kullanılan ara yollar. Trafik ışıkları bağlantı yerleri çoğu yerde çok kötü, bakım istiyor. Belediyenin arabaları, başkanın makam arabası, başkanın kendi kullandığı araba hiç mi geçmiyor bu yollardan, hiç mi görmüyorlar.

Belediye başkanı otobüs duraklarına ‘siyonistler bu şehre giremez’ diye yazıyor ama bu yaptıkları ile sermayeye kazandırıyor.

Son söz olarak #freepalestine”