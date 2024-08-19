Çorum Belediyesince Ulukavak Mahallesi Özgürevler 2. Sokak'ta halk ekmek satış büfesi için atilan temelin aylardır boş durmasına mahalleli tepkili.

Özellikle yaşlılık sebebi ile sosyal yaşamlarında zorluklar yaşayan vatandaşlar ÇORUM HABER ihbar hattına gönderdikleri videoda yaşlı olduklarını ifade ederek "Bizi kandırmayın, siz de bizim gibi olacaksınız. Bekliyoruz büfe gelecek diye. Yazık günah değil mi. Oy zamanı gelip kapı kapı oy istiyorlar. Sonra her şey bitiyor.

-Kimsem yok

Biri gelse de bir ekmek aldırsam diye bekliyorum. Allah rızası için yardımcı olun. Olmayacaksınız da bugün, yarın diye kandırmayın. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz" diyerek biran önce büfenin yerine konularak faaliyete geçmesini istediler.