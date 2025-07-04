“Teknolojiyi Üreten Bir Türkiye” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Bilim Çorum, bu yaz da öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

Bilime ve teknolojiye ilgi duyan tüm öğrencilere hitap eden merkezde, Uzay ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Tasarım ve Genel Bilim olmak üzere altı farklı atölye çalışması yer alacak.

Yaz boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında saatlik atölye çalışmaları, hafta sonu aile gücü atölyeleri ve istasyon atölyeleri düzenlenecek. Başvurular, haftalık olarak basvuru.corum.bel.tr üzerinden alınacak.

Proje kapsamında yaz dönemi boyunca 72.000 öğrencinin atölyelerden faydalanması hedefleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR