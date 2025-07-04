Son günlerde ülke gündemini sanatla meşgul eden Çorum şu günlerde Esmeray’ın “Gel Teskere” isimli şarkısının sinemaya uyarlanması ile dünya sinemalarına göz kırpmaya başladı.

ÜNLÜ OYUNCULAR

“GEL TEZKERE”DE

Edinilen bilgiye göre kameraları Çorum’a çeviren film yapımcıları daha öncede Osmancık ilçesinde ve tarihi yerlerde ünlü oyuncu kadroları ile motor demişti.

Şimdi ise Türkiye’nin tanınmış sinema ve televizyon oyuncuları Çorum’da “Gel Teskere” diyecek.

1970’lerin popüler ve heyecan yaratan şarkısının Çorum’da sinema filmi olarak canlandırılması çikolata renkli sanatçı Esmeray’a da bir ahde vefa olarak düşünülüyor.

HEYECAN YARATTI

Senaryosunda komedi ve dram barındıran “Gel Teskere” filminin, izleyicileri önce güldürüp sonrasında ise duygusal anlar yaşatması bekleniyor.

Sinema eleştirmenlerinden tam not alan filmin çekimleri için yapım ve çekim ekibinin önümüzdeki günlerde Çorum’a gelmesi bekleniyor.

Ön çalışmaları için tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu yerlerde inceleme yapan ekibin iş insanları ile biraraya gelerek fikir alışverişinde de bulunacağı öğrenildi. “Gel Teskere” filminin Çorum’da çekilecek olması ilimizde heyecan yarattı.

Muhabir: SELDA FINDIK