Programda yer alan, halk oyunları, modern dans gösterisi, vals gösterisi, Türkçe ve İngilizce koro dinletisi ve skeçler beğeniyle izlendi. Programın sonunda öğrencilere başarı belgeleri verildi.



Bilgi Çorum Koleji Kurucusu Erkan Çifçi, 2019’da hizmete giren okulda başarılarla dolu 5 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “5 yıllık süreçte Çorum’dan YKS Türkiye birincisi çıkarmanın, yüzlerce öğrenciyi hayal ettiği üniversitelere yerleştirmenin, LGS başarılarımızla onlarca öğrenciyi İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Robert Koleji gibi seçkin liselere göndermenin, voleybolda milli takıma sporcu göndermenin, basketbolda süper lige sporcu göndermenin, yüzmede milli takıma sporcu göndermenin, kort tenisinde ulusal turnuvalarda ilimize bir çok kupa kazandırmanın, binicilikte Türkiye’de söz sahibi bir marka haline gelerek kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ilimize bir çok prestijli kupa kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bilgi Koleji olarak öğrencilerine çift diploma imkânı tanıdıklarını ve İngiltere’de birçok üniversiteye kabul fırsatı sağladıklarını da belirten Erkan Çifçi, “Tüm bu programlar ciddi bir organizasyonun ve yatırımın sonucu ki, güzel memleketimizin güzel evlatları bunları fazlasıyla hakediyor” ifadesini kullandı.