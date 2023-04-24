Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahsuni Şerif Parkı'nda Mert U. ile Mertcan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan B. yanında bulundurduğu bıçak ile Mert U'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Mert U. ise Bahabey Caddesi üzerine otomobil ile gelerek çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mert U., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Mertcan B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)