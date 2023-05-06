Alınan bilgiye göre Uğur Z., bir nedenle Zeki A.'nın Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 2. Cadde'de bulunan ikametine geldi.

İkili arasında çıkan kavgada Zeki A.'nın, Uğur Z.'yi bıçakla yaralaması üzerine Uğur Z.'nin arkadaşı olduğu belirtilen Ali M., beraberinde kimlikleri tespit edilemeyen kişilerle Zeki A.'yı sopayla darp ettiler.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan şiphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Tugay Göktürk)