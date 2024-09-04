Hobi bahçelerinde çok sayıda vatandaşın tavuk, kaz, ördek gibi hayvanlarının bulunduğu kümeslere dadanan köpek, tilki veya sansar, geride büyük hasar bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde iki vatandaşın kümesine giren tilki veya köpekler, kümeste bulunan 100’ün üzerinde özel süs tavuğu ile 20’ni üzerinde kazı boğarak telef etmişti. Son olarak Çorum’da bir vatandaşın bağındaki kümese giren sokak köpekleri ise çok sayıda tavuğu telef etti.

Kümesteki tavuklarının daha önce 4 kez saldırıya uğradığını, şimdi ise beşinci kez katliam görüntüleri ile karşılaştığını dile getiren bir vatandaş ise “Ben bu tavuk ve horozları tilki ile köpekler yesin diye beslemiyorum. Bahçemizdeki kümes, beşinci kez talan edildi. Beslediğiniz köpeklere sahip çıkın” diye seslendi.

Editör: Haber Merkezi