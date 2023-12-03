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AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 1,6 değer kazanarak 4.930,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltması Türk varlıklara ilişkin fiyatlamalara pozitif yansıyor. Bununla birlikte sadeleşme adımları da Türk varlıklarındaki fiyatlamaları olumlu etkiliyor. Spor hisselerinde geçen ay dalgalı bir seyir görülmesine karşın bu gelişmelerle yatırımcıların spor şirketlerine ilgisi devam etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 15,9 yükselişle tamamlayan Beşiktaş yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisse fiyatı geçen ay 58,50 lirayla tavan oldu.

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından zirve mücadelesine ortak olan Beşiktaş, rakiplerini borsada geride bıraktı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri de geçen ay yüzde 2,9 değer kazandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti.

Trabzonspor, geçen ay konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibi karşısında 26 yıl sonra deplasmanda galip gelmişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Kasım ayında borsada Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 5,9, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 9,8 kaybettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup unvanını kaybetti.

Mali zorluklar da Fenerbahçe'nin yakasını bırakmıyor. Fenerbahçe Kulübü, geçen ayki yüksek divan kurulu toplantısında 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğunu açıkladı.

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, kasım ayında kadar çıkarak 8 katını aşarak 51,35 liraya çıktı. Beşiktaş böylece yatırımcısına yıl sonuna göre yüzde 764,5 kazandırdı.

Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 83,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 68, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 15,5 arttı.