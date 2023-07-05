Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu, TCF Pilates Eğitmeni, Welness Antrenörü Berivan Vural için öğrencileri bir veda programı düzenledi.

Lila Pastanesi’nde düzenlenen veda buluşmasında, pilates öğrencileriyle tek tek fotoğraf çektiren Vural, katılan herkese teşekkür etti. Öğrencileriyle birlikte pasta kesen Vural yaptığı konuşmada, öğrencilerinden pilatesi bir yaşam tarzı haline getirmelerini istedi ve mutlaka bir beden eğitimi öğretmeni ya da TCF belgeli bir eğitmenle çalışmaları vurgusu yaptı.