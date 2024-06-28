Çorum FK’lı futbolcu Berat Ali Genç, yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Adana 1954 Futbol Kulübü’nde top koşturacak.

Bonservisi Çorum FK’da olan ve geçen sezonun ilk yarısını 2.lig ekibi Diyarbekirspor’da, ikinci yarısını ise yine 2.lig takımlarından Belediye Derincespor’da geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sezon için Adana 1954 Futbol Kulübü ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Berat Ali, geçen sezon 32 resmi maçta 1757 dakika süre alırken, 4 gol atıp 2 asist yaptı.