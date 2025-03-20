İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 isim gözaltına alındı.

Operasyonlara karşı piyasalardan sert tepki gelirken, aniden artan döviz kurları akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELİYOR

Dolar kurunda yaşanan yükselişlerin ardından gelecek hafta itibarıyla tüm akaryakıt çeşitlerine zam yapılacağı öğrenildi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre salı günü benzinin litre fiyatında 1,30 TL'lik artışa gidilecek. Ayrıca çarşamba günü motorine 1 TL ve perşembe günü otogaz fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

20 Mart 2025 tarihi itibarıyla Çorum'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin 46.53 TL

LPG 27.93 TL

Motorin 46.88 TL