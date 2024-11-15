Belediye, Kuruçay bölgesinde tahmini bedelleri 2 milyon lira ile 3 milyon 840 bin lira arasında değişen 10 arsayı ihale usulü ile satışa çıkarmıştı.

Belediye Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen ihalede sadece 2 milyon 775 bin lira değerindeki arsaya talipli çıktı.

Diğer 9 villa arsası satılamadı.

Catsarsasatiyor44Belediye bu arsa satışlarından en az 27 milyon 800 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyordu.

İhalenin şartnamesinin yeniden düzenlenerek önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor. 

Çorum Belediyesi 10 arsasını satışa çıkardı! Çorum Belediyesi 10 arsasını satışa çıkardı!

Editör: NURDAN AKBAŞ