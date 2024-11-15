Belediye, Kuruçay bölgesinde tahmini bedelleri 2 milyon lira ile 3 milyon 840 bin lira arasında değişen 10 arsayı ihale usulü ile satışa çıkarmıştı.

Belediye Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen ihalede sadece 2 milyon 775 bin lira değerindeki arsaya talipli çıktı.

Diğer 9 villa arsası satılamadı.

Belediye bu arsa satışlarından en az 27 milyon 800 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyordu.

İhalenin şartnamesinin yeniden düzenlenerek önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.