Belediye, Kuruçay bölgesinde tahmini bedelleri 2 milyon lira ile 3 milyon 840 bin lira arasında değişen 10 arsayı ihale usulü ile satışa çıkarmıştı.
Belediye Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen ihalede sadece 2 milyon 775 bin lira değerindeki arsaya talipli çıktı.
Diğer 9 villa arsası satılamadı.
Belediye bu arsa satışlarından en az 27 milyon 800 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyordu.
İhalenin şartnamesinin yeniden düzenlenerek önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.
Editör: NURDAN AKBAŞ