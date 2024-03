Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorumlu hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı süresince hizmet veren iftar sofrası, yemekleri ve sıcacık ortamıyla büyük beğeni topluyor.

Her gün bir hayırsever vatandaşın katkı verdiği iftar çadırını bu sene hava koşulları nedeniyle bir düğün salonuna aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan ayının bereketini, hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. İftar soframızda hayırsever hemşehrilerimizin de desteğiyle her gün 1.100 kişiye yemek ikram ediyoruz. İftar soframıza katkı sunan, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

