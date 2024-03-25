Çorum’un sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bildiğini ifade eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, hafta sonunda Bahabey Caddesi, Milönü ve Nadık’ta faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Ayrıca Öğretmenevi, Pir Baba Parkı, Yunus Emre Parkı ve Mahzuni Şerif Parkı’nda iftar vaktini bekleyen vatandaşlarla hasbihal ederek, yerel seçimler için destek istedi.

31 Mart yerel seçimlerinde hemşehrilerinin desteğiyle 30 yıl aradan sonra Çorum’u halkçı belediye ile buluşturacaklarını kaydeden Çöphüseyinoğlu, Çorum’un gelişimi ve refahı için halkın sesine kulak vereceklerini, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını ve onların taleplerini ön planda tutacaklarını ifade etti.



Çöphüseyinoğlu, esnaf ziyaretlerinde projelerini anlatarak, yerel esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye ve diyaloğunu sürdürmeye önem vereceğini kaydetti. Çöphüseyinoğlu, “Heyetimizi yoğun ve sıcak ilgiyle karşılayan tüm esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diler, Ramazan aylarını tebrik ederim” dedi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’nun seçim çalışmaları ve projeleri esnaf ve vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanırken, Çorum’un gelişimi için hazırlanan ve insana dokunan projelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)