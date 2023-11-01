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Belediye’nin bir aydır İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkına destek amacıyla düzenleyeceği program yarın (02 Kasım 2023) saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi’nin ezgileriyle katılacağı “Filistin'e Destek Gecesi”ne tüm Çorum halkını davet etti.

Başkan Halil İbrahim Aşgın “Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Müslüman kardeşlerimizin, İsrail’in zulmü karşısında ortaya koyduğu haklı mücadelesini destekliyoruz.” dedi.