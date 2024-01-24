Sömestr tatili, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı sömestir eğlenceleri Buhara Kültür Merkezi’nde 1 Şubat’a kadar devam edecek.

0Efbcc4A 69Dd 449A 9Cd4 Bdfb32Fdfe9D
Ücretsiz gerçekleşen etkinlikler kapsamında, çocuklar sinema izliyor, bowling oynayıp buz pateni yapıyor. Yüz boyama, palyaço ve spor parkuru etkinliklerinin de yer aldığı sömestir eğlenceleri Buhara Kültür Merkezi’nde 23-24-25-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında gerçekleşecek.
Sömestir eğlencelerinin ikinci etabı ise AHL Park AVM’de gerçekleşecek. Sahne gösterisi, spor etkinlikleri, yüz boyama ve palyaço gösterilerinin sunulacağı etkinlikler AHL Park AVM’de 3 ve 4 Şubat’ta 13.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak.

9Cc1Cc39 B7E7 42B8 B4Ef 2233109D1980