Sömestr tatili, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı sömestir eğlenceleri Buhara Kültür Merkezi’nde 1 Şubat’a kadar devam edecek.



Ücretsiz gerçekleşen etkinlikler kapsamında, çocuklar sinema izliyor, bowling oynayıp buz pateni yapıyor. Yüz boyama, palyaço ve spor parkuru etkinliklerinin de yer aldığı sömestir eğlenceleri Buhara Kültür Merkezi’nde 23-24-25-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında gerçekleşecek.

Sömestir eğlencelerinin ikinci etabı ise AHL Park AVM’de gerçekleşecek. Sahne gösterisi, spor etkinlikleri, yüz boyama ve palyaço gösterilerinin sunulacağı etkinlikler AHL Park AVM’de 3 ve 4 Şubat’ta 13.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak.