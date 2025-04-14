Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, 16 Nisan’a kadar basvuru.corum.bel.tr adresinden online olarak ya da Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nden başvuruda bulunabilecek.

Sınav, 26-27 Nisan tarihlerinde öğrencilerin tercihlerine göre; Akkent Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Buhara Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi, Şenay Aybüke Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi ve NFK (Necip Fazıl Kısakürek) Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Editör: HABER MERKEZİ