6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Çorum Belediyesi’nin aldığı bu karar, Türkiye’ye örnek bir karar niteliği taşıyor.

11 ili kapsayan depremler sonrası Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla yapı denetim komisyonu oluşturulmuş, tehlike arz eden binalarla ilgili yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Yeni yapılaşmanın olduğu iki cadde ile üç mahalle sınırı içerisinde yer alan 180 hektarlık alanda devrim niteliğinde, ülkeye örnek bir karara imza atan Çorum Belediye Meclisi, bu kararı oy birliği aldı. 180 hektarlık alandaki 8-9- ve 10 katlı yapılar 6 kata düşürüldü. Alınan karar ilerleyen günlerde, Belediye Meclisi'nin onaylaması durumunda şehrin tamamı için de uygulanabilecek.

Başkan Aşgın, belediye meclisinde yaptığı konuşmada “Zayıf kat olması hasebiyle altı ticarethane, üstü konut olan alanlarda eğer bitişik nizamında daha önce bir asma kat yapılmamışsa bundan sonraki süreçte asma katlarla ilgili bir sınırlama getiriyoruz. Ticaret ise bir problem yok ama ticaret + konut alanı ise böyle bir sınırlama getiriyoruz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bunu önümüzdeki meclislerde de bu tür konularda ilke kararları alacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

(Volkan Sınayuç)