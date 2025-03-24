Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkiliklerle şehre manevi bir atmosfer yaşatan Çorum Belediyesi, “Ramazan Akşamları” etkinliklerinin sonuncusunu gerçekleştirecek.

Geleneksel Ramazan Akşamları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tasavvuf ve ilahi konseri programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi ve ilahi dinletisi yer alacak. 25 Mart Salı akşamı saat 21.00’de Bedesten yanı Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek konserde tasavvuf musikisi sanatçısı hemşehrimiz Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve sanatçı Mehmet Kemiksiz sahne alacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 25 Mart Salı akşamı saat 21.00’de Bedesten yanında bulunan Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek ramazan ayının son konser etkinliğine tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR