Çorum Belediyesi 27 Şubat 2011 yılında hayatını kaybeden Türk siyasetinin önemli isimlerinden Necmettin Erbakan’ı anacak.

Milli Görüş hareketinin kurucusu ve Türkiye siyasi tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının yıl dönümünde anma etkinlileriyle yâd edilecek. 27 Şubat saat 17.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil “Erbakan Hocadan 28 Şubat’a Uzanan Yol” konferansıyla Necmettin Erbakan’ın hayatından kesitlerin yanı sıra 28 Şubat mücadelesini konu alan konferans verecek. 28 Şubat Cuma günü ise ilk teravih namazından önce Akşemseddin Cami’nde mevlid programı düzenlenecek.

Etkinliklere Çorum halkını davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil Aşgın “Prof. Dr. Necmettin Erbakan, siyasi kimliğinin yanı sıra bir düşünce adamı ve lider olarak Türkiye’nin modern tarihinde derin izler bırakmıştır. Onun adalet, refah ve bağımsızlık temelli düşünceleri, bugün hala birçok kesim tarafından benimsenmekte ve yaşatılmaktadır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı ve 28 Şubat postmodern darbesinin 28'inci yılı nedeniyle düzenlediğimiz, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in katılacağı "Erbakan Hoca'dan 28 Şubat'a Uzanan Yol" konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Öte yandan Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının seneidevriyesi nedeniyle 28 Şubat Cuma akşamı ilk teravih namazı öncesinde Akşemseddin Cami’nde Mevlid programı düzenleyeceğiz. Bu vesileyle Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu ve Türkiye siyasi tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ